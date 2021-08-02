В Казани началось расселение жителей еще 13 аварийных домов

В Казани жителей 13 аварийных домов на 100 жилых помещений, в которых проживает 294 человека, расселят до 2022 года, сообщает мэрия города.



Для расселения приобретены квартиры в жилом комплексе «Салават купере» на сумму 223,4 млн рублей. В ближайшее время начнут расселять жителей трех домов по улице Ново-Азинской, двух — по улице Колымской, двух — на переулке Дружный и еще домов по улицам Железнодорожной, Водников, Главной, Привокзальной, Бирюзовой, на переулке Поселковый. Программа рассчитана до конца 2023 года, в этом году с учетом расселения «авариек» ее выполнение составит 48%.

За десять лет в Казани расселили более 6 тысяч человек из 146 аварийных домов площадью 65 328,97 кв. м. С января 2017 года в Казани выявили и признали аварийными еще 52 дома, в них проживают 1673 человека.

На днях госжилфонд при президенте РТ передал исполкому Казани 100 квартир в сданных домах в ЖК «Салават купере». Квартиры предназначены для расселения людей из аварийного жилья. Исполком получил 26 однокомнатных, 48 двухкомнатных и 26 трехкомнатных квартир в жилом комплексе. Горожане получат жилье за счет государства в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Маргарита Головатенко