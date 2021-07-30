В Татарстане количество зарегистрированных прав на недвижимость увеличилось на 55%

За первые шесть месяцев 2021 года Управление Росреестра по Татарстану зарегистрировало почти 600 тысяч прав на недвижимость. Это на 55% больше, чем за январь — июнь прошлого года.

Самый резкий скачок зафиксирован при регистрации прав на машино-места. За январь — июнь 2021 года в Татарстане зарегистрировано 3,5 тысячи таких прав, в то время как за аналогичный период 2020-го всего 860. То есть рост составил более 300%.

На жилые помещения за первое полугодие в республике зарегистрировано свыше 143 тыс. прав (+34% по сравнению с прошлогодним показателем), на земельные участки — порядка 110 тысяч (+40%). Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Татарстану.

Фото: Олег Тихонов (архив)

«Если в прежние годы наибольшим спросом у жителей республики пользовались квартиры, то в текущем году не менее популярны земельные участки. За 6 месяцев этого года было реализовано примерно одинаковое количество и тех, и других объектов — порядка 63 тысяч земельных участков и 64 тысяч квартир», — рассказала замруководителя ведомства Лилия Бурганова.

По ее словам, татарстанцы также стали чаще интересоваться индивидуальными жилыми домами. С начала года жители республики приобрели 3,6 тыс. таких объектов.

Напомним, что в январе — апреле 2021 года Управление Росреестра по РТ зарегистрировало около 95 тысяч сделок с недвижимостью, в то время как за аналогичный период прошлого года — чуть более 30 тысяч.



Татьяна Демина