Новости технологий

23:16 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Электромобиль Tesla начал говорить на русском языке

22:55, 29.07.2021
Электромобиль Tesla начал говорить на русском языке
Фото: flickr.com

Американский производитель электромобилей Tesla представил большое обновление программного обеспечения для своей продукции. Об этом пишет Electrek.

Среди нововведении: официальная поддержка русского языка бортовой системой, режим «Автомойка», в котором умная машина закрывает все окна, блокирует порт зарядки, дворники, дверные замки и звуковые сигналы датчика парковки.

Фото: : commons.wikimedia.org/ Peteratkins

Также в обновлении улучшили работу встроенного видеорегистратора. Обновление программного обеспечения с номером "2021.24" начнет распространяться на электромобили с 29 июля.

В мае глава Tesla Илон Маск анонсировал официальное появление этой компании по производству электромобилей в России. Позже Минпромторг РФ пригласил предпринимателя для обсуждения строительства завода Tesla. А глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина пригласила американского предпринимателя Илона Маска встретиться в Татарстане.

ТехнологииITБизнесТранспортАвто
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также