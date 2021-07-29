Электромобиль Tesla начал говорить на русском языке
Американский производитель электромобилей Tesla представил большое обновление программного обеспечения для своей продукции. Об этом пишет Electrek.
Среди нововведении: официальная поддержка русского языка бортовой системой, режим «Автомойка», в котором умная машина закрывает все окна, блокирует порт зарядки, дворники, дверные замки и звуковые сигналы датчика парковки.
Также в обновлении улучшили работу встроенного видеорегистратора. Обновление программного обеспечения с номером "2021.24" начнет распространяться на электромобили с 29 июля.
В мае глава Tesla Илон Маск анонсировал официальное появление этой компании по производству электромобилей в России. Позже Минпромторг РФ пригласил предпринимателя для обсуждения строительства завода Tesla. А глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина пригласила американского предпринимателя Илона Маска встретиться в Татарстане.
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