Минпромторг пригласил Илона Маска в Россию для обсуждения строительства завода Tesla

Минпромторг пригласил предпринимателя Илона Маска в Россию для обсуждения строительства завода Tesla. Об этом ведомство написало в Twitter.

«Дорогой Илон Маск! Мы были рады узнать, что вы думаете о строительстве завода в России. Кстати, в нашей стране действуют государственные меры поддержки для локализованных производителей. Приезжайте, обсудим», — говорится в сообщении предпринимателю.

Dear @Elonmusk, we were delighted to learn that you are considering building a factory in Russia. By the way, we have a number of state support measures for local OEMs. Come to see us, we’ll talk about it :)

Best regards,

Ministry of industry and trade of the Russian Federation pic.twitter.com/hrVtmLhGAa