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Технологии

Минпромторг пригласил Илона Маска в Россию для обсуждения строительства завода Tesla

20:34, 21.05.2021 3
Минпромторг пригласил Илона Маска в Россию для обсуждения строительства завода Tesla
Фото: flickr.com

Минпромторг пригласил предпринимателя Илона Маска в Россию для обсуждения строительства завода Tesla. Об этом ведомство написало в Twitter.

«Дорогой Илон Маск! Мы были рады узнать, что вы думаете о строительстве завода в России. Кстати, в нашей стране действуют государственные меры поддержки для локализованных производителей. Приезжайте, обсудим», — говорится в сообщении предпринимателю.

Сегодня глава Tesla Илон Маск во время своего выступления на форуме «Новое знание», анонсировал официальное появление этой компании по производству электромобилей в России: «У нас есть завод в Шанхае... Мы хотим, чтобы у нас были заводы в других частях мира. Потенциально мы рассматриваем Россию». После этого российские регионы предложили разместить производство на их территории.

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова прокомментировала возможность появления завода Маска в Татарстане. Она отметила, что республика всегда открыта для любых инвесторов: от самых маленьких до самых крупных.

Татьяна Леухина
ТехнологииОбществоВласть
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 21 май
    Не приезжай пожалуйста
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  • Анонимно 22 май
    ***
    Тесно Tesla без России...
    ***
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  • Анонимно 23 май
    Надо "ОКу" превратить в электромобиль Tesloka, тогда, может быть и будет продаваться. :)
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