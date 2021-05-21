Минпромторг пригласил Илона Маска в Россию для обсуждения строительства завода Tesla

Минпромторг пригласил предпринимателя Илона Маска в Россию для обсуждения строительства завода Tesla. Об этом ведомство написало в Twitter.

«Дорогой Илон Маск! Мы были рады узнать, что вы думаете о строительстве завода в России. Кстати, в нашей стране действуют государственные меры поддержки для локализованных производителей. Приезжайте, обсудим», — говорится в сообщении предпринимателю.

Dear @Elonmusk, we were delighted to learn that you are considering building a factory in Russia. By the way, we have a number of state support measures for local OEMs. Come to see us, we’ll talk about it :)

Best regards,

Ministry of industry and trade of the Russian Federation pic.twitter.com/hrVtmLhGAa — Минпромторг России (@minpromtorg_rus) May 21, 2021

Сегодня глава Tesla Илон Маск во время своего выступления на форуме «Новое знание», анонсировал официальное появление этой компании по производству электромобилей в России: «У нас есть завод в Шанхае... Мы хотим, чтобы у нас были заводы в других частях мира. Потенциально мы рассматриваем Россию». После этого российские регионы предложили разместить производство на их территории.

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова прокомментировала возможность появления завода Маска в Татарстане. Она отметила, что республика всегда открыта для любых инвесторов: от самых маленьких до самых крупных.



Татьяна Леухина