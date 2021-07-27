В Госдуме предложили компенсировать россиянам траты на газификацию

Россиянам могут разрешить компенсировать траты за подведение газа к домовладению, если они провели газ за свой счет до вступления в силу программы социальной газификации, сообщает RT.



Речь идет о гражданах, занявшихся вопросом газификации после поручения президента России Владимира Путина о запуске программы, но когда законодательные решения по ней еще не были приняты.

По словам секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака, правительство поддержало это предложение.

В июне Путин подписал закон о бесплатном подключении к газу. Согласно новому закону, газ до участка россиян будет подводиться без привлечения средств граждан за счет инвестиционной надбавки ГРО (газораспределительной организации). Документ вводит институт единого оператора газификации — собственника Единой системы газоснабжения (ЕСГ) («Газпрома»). Если компания не присутствует в регионе, там появится регоператор газификации.

Во время своего послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил совместно с регионами разработать план газификации поселков, отметив, что за подвод газа платить люди не должны.

6 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал дорожную карту повышения газификации регионов. По планам правительства к 2030 году газификация российских регионов достигнет показателя 82,9%.

Маргарита Головатенко