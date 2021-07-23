Император Японии объявил Олимпийские игры в Токио открытыми

Император Японии Нарухито объявил XXXII летние Олимпийские игры в Токио открытыми. Церемония открытия проходит на Национальном стадионе в Токио, который построили специально для проведения Игр. Допуск на арену на мероприятие для зрителей закрыли.

«XXXII летние Олимпийские игры объявляю открытыми», — заявил император. Они продлятся до 8 августа.

Российские спортсмены вышли на парад спортсменов во время открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Знаменосцами команды стали фехтовальщица Софья Великая и волейболист, игрок казанского «Зенита» Максим Михайлов.



Татьяна Демина