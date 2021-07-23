В первом полугодии 2021 года «Таттелеком» увеличил прибыль почти в полтора раза

Группа компаний «Таттелеком» (включает ПАО «Таттелеком» и ООО «ТМТ») опубликовала отчетность (согласно РСБУ) за первое полугодие 2021 года. Выясняется, что с января по июнь 2021 года чистая прибыль группы компаний выросла на 141,7% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года: 949,1 млн против 392,7 млн рублей. При этом ПАО «Таттелеком» заработало 825,2 млн рублей (+67,5% к прошлому году), ООО «ТМТ» (оператор мобильной связи «Летай») — 126,7 млн рублей (в 2020-м за этот период компания показывала убыток в 97,8 млн).

Выручка ГК «Таттелеком» увеличилась на 0,9% год к году — с 4 624,4 млн до 4 667,7 млн рублей. Выручка ПАО «Таттелеком» выросла на 1,2 % — с 3924,2 млн рублей до 3972,2 млн рублей, выручка ООО «ТМТ» увеличилась на 6,6 % — с 930 млн рублей до 991 млн рублей. В основном рост выручки объясняется тем, что увеличивается доход от услуг сотовой связи, широкополосного доступа в интернет и продажи телекоммуникационного оборудования (телефонов, модемов и т.д.).

Показатель EBITDA за первое полугодие вырос на 39,2%: с 1438,5 млн до 2002,6 млн рублей, по ПАО «Таттелеком» — 1483,3 млн рублей (в январе-июне 2020 года — 1205,4 млн рублей, рост на 23,1 %), по ООО «ТМТ» — 522,1 млн рублей (в I полугодии 2020 года — 235,4 млн рублей, рост на 121,8 %).

Группа компаний «Таттелеком» активно развивает свою инфраструктуру для расширения сети, географии присутствия, повышения надежности и качества оказываемых услуг, инвестируя средства в строительство оптических линий связи, подземных коммуникаций, установку и модернизацию магистрального и серверного оборудования, обновление автопарка. Всего по группе компаний «Таттелеком» за истекший год (с 01.07.2020 по 30.06.2021) введено и модернизировано более трех тысяч объектов основных средств на сумму порядка 0,5 млрд руб., за два года (с 01.07.2019) — более пяти тысяч объектов основных средств на сумму свыше 1,2 млрд рублей.

При этом в течение десяти лет наблюдается снижение стоимости основных средств группы компаний. Изменение показателей обусловлено развитием и удешевлением технологий, что приводит к снижению стоимости оборудования связи и количества используемых сооружений с длительным сроком амортизации. Кроме того, в связи с реформой корпоративной системы закупок, начатой в середине 2019 года, достигается существенная экономия по затратам. К примеру, стоимость некоторых позиций закупаемого оборудования, лицензий для базовых станций тех же производителей снижена в 2019—2021 гг. до пяти раз, а общая стоимость каждой базовой станции снижена более чем вдвое при одновременном повышении надежности и технических характеристик. Таким образом достигается оптимизация затрат на строительство новых объектов при сохранении инвестиционной активности.

Также отметим, что досрочное и полное погашение в 2019—2020 гг. ссудной задолженности на сумму порядка 3 млрд рублей, в соответствии с правилами бухгалтерского учета, привело к снижению валюты баланса компании на 01.01.2021 до 13,55 млрд рублей (на 01.01.2020 — 14,2 млрд рублей, на 01.01.2019 — 14,5 млрд рублей). Однако уже за первые шесть месяцев 2021 года итоги баланса увеличились до 13,92 млрд рублей за счет роста свободных денежных средств в распоряжении компании на 0,4 млрд рублей.