Форвард «Салавата Юлаева» Кадейкин: «Поражение от «Ак Барса» засело занозой»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин вспомнил о поражении в серии плей-офф от «Ак Барса» (0:4). По его словам, вылет от казанцев оказался очень болезненным.

— Понятно, что и этот год будет непростым. Перед нами много задач, помним о том болезненном поражении от «Ак Барса». Оно мотивирует, поэтому лето получилось плодотворным.

— В голове засело поражение от «Ак Барса»?

— Да. Оно задает свой тон на предсезонку и на новый сезон. Когда делаешь выводы о прошедшем сезоне, запоминается последнее, что произошло. Мотивация запредельная на предстоящий хоккейный год. Фон вокруг команды не очень спокойный, болельщики многого от нас ждут. Поражение не просто запомнилось, оно засело занозой, — сказал Кадейкин в интервью изданию «Горобзор».

Фото: vk.com/hcsalavat

Напомним, казанцы разгромили «Салават Юлаев» во втором раунде плей-офф КХЛ, обыграв уфимцев в четырех матчах. За всю серию уфимцы смогли забросить в ворота соперника лишь 5 шайб. При этом ведущему звену «Салавата Юлаева» ни разу не удалось распечатать ворота «барсов».

В межсезонье уфимский клуб усилил свой состав нападающим «Ак Барса» Виктором Тихоновым, а также экс-игроком «барсов» Степаном Санниковым. При этом команду покинули ряд основных хоккеистов, в том числе Владимир Жарков, перебравшийся в стан чемпионов Кубка Гагарина в омский «Авангард».