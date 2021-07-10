Госстройнадзор РТ завершает проверку долгостроя на Чистопольской в Казани

Фото: Госстройнадзор РТ

Госстройнадзор Татарстана завершает проверку жилого дома №71Б на улице Чистопольская в Казани, сообщает Госстройнадзор РТ.



Строительство дома началось еще в 2012 году, после оно было приостановлено и возобновилось лишь в 2020-м. Застройщиком ранее была ООО Фирма «Свей». Сейчас застройщик объекта — Фонд Республики Татарстан по защите прав граждан — участников долевого строительства. Технический заказчик — ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ». Строительно-монтажные работы в доме выполняет ООО «Садака».

В доме 9 этажей с нежилыми помещениями на первом этаже, пять подъездов и 140 квартир. 124 дольщика восстановят в правах и заселят в квартиры долгостроя.

Фото: Госстройнадзор РТ

По завершении проверки Госстройнадзора при отсутствии нарушений объекту выдадут заключение о соответствии.

Вчера сообщалось о завершении работ в казанском долгострое на улице Заслонова.

Маргарита Головатенко