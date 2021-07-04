В Казани за год снизилась стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир

В Казани за год отмечено снижение средней стоимости долгосрочной аренды однокомнатных квартир. В июле этого года она составила 16,5 тыс. рублей в месяц, в то время как в июле прошлого года пришлось бы платить 16,6 тыс. рублей.

При этом в Казани увеличилась средняя стоимость долгосрочной аренды двухкомнатных квартир: с 21,2 тыс. рублей в июле 2020 года до 23 тыс. рублей в этом месяце, пишет «Коммерсант со ссылкой на исследование ЦИАН. При этом в июне 2021 года аренда «двушки» оценивалась дороже — в 23,7 тыс. рублей.

Аналитики отмечают, что в 16 крупнейших городах России в июле 2021 года на долгосрочную аренду «однушки» в среднем придется потратить 16,6 тыс. рублей в месяц, двухкомнатной квартиры — 22,9 тыс. рублей за месяц. Стоимость уменьшилась на 1% и 2% соответственно.

Фото: Михаил Миронов (архив)

Согласно исследованию АН «ФЛЭТ», средняя цена аренды квартиры в столице Татарстана составляет 23 тыс. рублей с учетом коммунальных услуг. По подсчетам аналитиков, казанцы платят за аренду жилья 63% от своего месячного дохода.



Татьяна Демина