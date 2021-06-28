Бывший игрок УНИКСа Никос Зисис объявил о завершении карьеры
Греческий разыгрывающий Никос Зисис объявил о завершении выступлений на профессиональном уровне. Об этом он заявил в своем «Инстаграме».
«Пришло время объявить о завершении карьеры. Это полностью осознанное и продуманное решение, потому что я знаю, что отдал все», — написал спортсмен.
Зисис начал и завершил свою карьеру в греческом АЕКе, проведя на профессиональном уровне 21 сезон. В его послужном списке победа в чемпионате Европы в составе сборной Греции, а также он выиграл Евролигу вместе с московским ЦСКА.
Для казанских болельщиков он известен своими выступлениями за УНИКС.
Напомним, ранее казанцы объявили об уходе Димитриса Прифтиса с поста главного тренера команды.СпортБаскетбол
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