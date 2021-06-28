В Татарстане семье с ребенком потребуется более 8 лет, чтобы взять квартиру без кредитов

Семье из Татарстана с одним ребенком и средней зарплатой потребуется больше восьми лет, чтобы накопить на двухкомнатную квартиру площадью 60 кв. м, сообщается в исследовании «РИА Новости».



Среди регионов Татарстан занимает 57 место по доступности жилья, средняя стоимость квартиры в республике — 4,3 млн рублей.

По состоянию на первый квартал 2021 года, чтобы накопить на типовую квартиру, россиянам в среднем нужно от 4,7 лет.

Фото: realnoevremya.ru

План по жилью в Татарстане выполнен на 48,5%: построено 1 млн 294 тыс. квадратных метров, что соответствует уровню прошлого года.

Доля проданного жилья в строящихся домах России достигла 60%, составив 43,9 млн кв. м. Общая площадь продаваемых новостроек составила 73,8 миллиона квадратных метров. Подробнее о том, сколько жилья продается в России — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко