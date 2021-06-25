В России продается 74 млн кв. метров в строящемся жилье — это много или мало?

Доля проданного жилья в строящихся домах России достигла 60%, составив 43,9 млн кв. м, сообщила сегодня госкорпорация «Дом.РФ». Общая площадь продаваемых новостроек составила 73,8 миллиона квадратных метров.

При этом сумма привлеченных в строительство денежных средств превышает 4,3 триллиона рублей.

— Россияне активно решают жилищный вопрос, в том числе вкладывая средства в покупку строящихся квартир. Этому способствуют и низкие рыночные ставки по ипотеке, и масштабная программа льготной ипотеки на новостройки. Только с начала года в рамках данной меры продано свыше 9 миллионов квадратных метров жилья в новостройках, — рассказал замруководителя аналитического центра «Дом.РФ» Никита Белоусов.

Фото zsrf.ru

С августа 2020 года по май 2021-го российские девелоперы запустили 30,9 миллиона «квадратов» нового жилья в новостройках — на 64% больше, чем за сопоставимый период 2019—2020 годов. Общий объем текущего многоквартирного строительства вырос в сравнении с началом года на 2,9 миллиона «квадратов» и достиг почти 97 миллионов квадратных метров.

73,8 млн «квадратов» жилья — это:

Жилье стоимостью в 7,2 трлн рублей — стоимость одного «квадрата» в новостройках «Дом.РФ» оценил в 98 593 рубля.

— стоимость одного «квадрата» в новостройках «Дом.РФ» оценил в 98 593 рубля. Уже близко к площади квартир, введенных в эксплуатацию за весь 2020 год : по данным Росстата, за прошлый год в России сдано 1,1 млн квартир в многоквартирных и жилых домах, включая построенные населением, общей площадью жилых помещений 80,6 млн кв. метров.

: по данным Росстата, за прошлый год в России сдано 1,1 млн квартир в многоквартирных и жилых домах, включая построенные населением, общей площадью жилых помещений 80,6 млн кв. метров. В 2,25 раза больше, чем из этих площадей введут в эксплуатацию в 2021 году — 32,7 млн кв. м.

— 32,7 млн кв. м. В 106,7 раза больше, чем за год строят многоквартирных домов в Казани : по данным мэрии города, в 2020 году построено 52 многоквартирных дома площадью 693,4 тыс. кв. м.

Фото: Максим Платонов

2,8% от этих площадей строится сейчас в Татарстане — по данным «Дом.РФ» это 2,12 млн кв. м жилья. Из этой части 52% уже продано.

— по данным «Дом.РФ» это 2,12 млн кв. м жилья. Из этой части 52% уже продано. В 1,62 раза меньше, чем общий целевой показатель по нацпроекту «Жилье и городская среда» — вводить ежегодно в эксплуатацию по 120 млн кв. м жилья.

«Жилье и городская среда» — вводить ежегодно в эксплуатацию по 120 млн кв. м жилья. На лидера по числу строящихся «квадратов» — застройщика «ПИК» — приходится около 7,9%, или 5,9 млн кв. м.

Александр Артемьев