В «Салават купере» заселили еще один соципотечный дом

Фото: Госжилфонд

Сегодня в Казани началось заселение 255-квартирного жилого дома № 4-5 в четвертом квартале ЖК «Салават купере». Адрес соципотечной новостройки: проспект Ильгама Шакирова, 15/6, сообщает пресс-служба Госжилфонда.

Там будут жить ветераны Великой Отечественной войны, работники бюджетных организаций и предприятий, молодые семьи, врачи-грантополучатели, дети-сироты и переселенцы из аварийного жилья.

Фото: Госжилфонд

Фото: Госжилфонд

Дом возведен за счет инвестиций Госжилфонда при президенте РТ в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Фото: Госжилфонд

«С начала 2021 года в жилом районе «Салават купере» с учетом дома 4-5 мы заселили четыре дома на 1 237 квартир. Еще 11 домов на 1 592 квартиры в этом районе будут переданы казанским участникам жилищных программ до конца года», — подчеркивает исполнительный директор Госжилфонда Марат Зарипов.

Фото: Госжилфонд

В Казани в жилом комплексе «Салават купере» начали создавать парк. Об этом говорится на сайте мэрии. В парке появятся три зоны: озеро, центральная площадь и зона активности. Проект благоустройства, который уже прошел общественные обсуждения, предусматривает комплексное озеленение, а также устройство газона с автоматической системой полива.

Алексей Нечаев