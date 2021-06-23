Мужская сборная России по волейболу потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу лишилась шансов выйти в «Финал четырех» Лиги наций-2021.

За тур до окончания группового раунда россияне имеют в своем активе 10 побед в 14 матчах. Вне зависимости результата заключительного матча группы против Бразилии российская команда точно не поднимется выше пятого места.

С момента создания турнира в 2018 году сборная России впервые не смогла попасть в «Финал четырех». В двух других розыгрышах Лиги наций россияне занимали первое место.

В плей-офф турнира выступят Бразилия, Польша, Словения и Франция.

Напомним, женская сборная России финишировала восьмой в Лиге наций.