Экс-игрок «Ростова» Тимофей Калачев вошел в тренерский штаб «Чайки»

Бывший футболист «Ростова» Тимофей Калачев продолжит свою тренерскую карьеру в «Чайке», сообщает клуб из Песчанокопска, выступающий в ФНЛ.

Белорусский специалист вошел в тренерский штаб Сергея Ташуева и будет исполнять роль помощника тренера. Также с клубом работают Вячеслав Молчанов, Адель Сасси и экс-вратарь казанского «Рубина» Валерий Чижов.

Тренер заключил однолетний контракт с «Чайкой». Сегодня он приступил к работе с командой на сборе в Кисловодске.

Ранее Калачев работал старшим тренером в академии «Ростова», где курировал футболистов в возрасте 15—17 лет.