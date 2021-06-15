Семенов и Петров покинули футбольный «Нефтехимик»

«Нефтехимик» объявил об уходе защитника Андрея Семенова и полузащитника Ильи Петрова.

Контракты с футболистами расторгнуты по обоюдному согласию сторон. По данным «Реального времени», Петров имеет предложение от одного из клубов РПЛ.

Семенов выступал за «Нефтехимик» с февраля 2019 года, перейдя в клуб из «Сызрани-2003». Всего 29-летний защитник сыграл за нижнекамскую команду 67 матчей и забил три гола.

Петров перешел в клуб в августе 2019 года из саранской «Мордовии». 25-летний полузащитник провел 60 матчей за «Нефтехимик» и отметился 16 забитыми мячами.

Напомним, ранее нижнекамский клуб объявил о переходе четырех новых футболистов и расставании с тренерами Олегом Нечаевым и Виктором Гришиным.