Нечаев и Гришин покинули тренерский штаб «Нефтехимика»

В тренерском штабе «Нефтехимика» произошли изменения, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Свои посты покидают Олег Нечаев и Виктор Гришин, работавшие ранее в штабе прежнего главного тренера Юрия Уткульбаева. Стороны решили не продолжать сотрудничество.

«Мы благодарим тренеров за совместную работу, опыт и знания, которые они дали футболистам «Нефтехимика», и желаем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.

Нечаев тренировал «Нефтехимик» с 2017 года, куда перешел из казахстанского «Актобе» вместе с Уткульбаевым.

Напомним, ранее нижнекамский клуб объявил о переходе четырех новых футболистов.