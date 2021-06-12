Игроки Дании и Финляндии решили доиграть матч Евро-2020 сегодня с 21.30
Матч группового раунда чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии будет доигран сегодня.
Футболисты обеих команд приняли решение не переносить встречу на другую дату. Игра будет возобновлена с 21.30 по мск.
Вначале команды доиграют последние четыре минуты первого тайма, на которых прервались. После пятиминутного перерыва состоится второй тайм.
Напомним, встреча между Данией и Финляндией была прервана в конце первого тайма из-за потери сознания игроком датчан Кристианом Эриксеном. По последней информации, состояние футболиста стабилизировалось.
Изначально сообщалось, что встреча будет доиграна 13 июня.СпортФутбол
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