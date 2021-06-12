Матч Финляндия — Дания перенесли на 13 июня

Матч Чемпионата Европы между Финляндией и Данией, который был прерван из-за того, что игрок датчан Кристиан Эриексен потерял сознание, перенесли. Он продолжится завтра в 12.00 по мск, сообщает Матч ТВ.

Напомним, полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание в самом конце первого тайма. Футболист упал на поле не в игровом моменте и без никаких столкновений. На повторе видно, что игрок начал заваливаться на газон за несколько секунд до ввода мяча в игру из аута.

Эриксен пришел в себя, состояние футболиста стабилизировалось.