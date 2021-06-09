Сбербанк уже завтра соберет предпринимателей на бизнес-форуме «СБЕР Бизнес | Live»

Уже завтра, 10 июня, состоится бесплатный бизнес-форум для предпринимателей «СБЕР Бизнес | Live» «Перезагрузка бизнеса», в котором эксперты из разных областей будут помогать малому бизнесу стать эффективнее.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Успейте зарегистрироваться, чтобы принять участие в форуме по ссылке. Участие бесплатное.

Уникальное преимущество форума — бизнес-разборы реальных кейсов татарстанских предпринимателей, которые эксперты проведут в режиме реального времени. Они проведут диагностику бизнеса, определят проблемные зоны и поделятся с участниками форума инструментами, которые можно моментально внедрить в работу.

Хэдлайнерами события станут: известный российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личностном развитии Игорь Манн и не менее известный российский менеджер, обладатель премий «Коммерческий директор года», «Бизнес-автор года» и «Бизнес-спикер года» Максим Батырев. Также свои лекции участникам форума прочтут предприниматель, основатель сервиса финансового учета «Финолог» Михаил Смолянов и доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Бизнес-форум «СБЕР Бизнес | Live» — это мероприятие, где на реальных примерах наших клиентов мы сможем разобрать проблемы действующего бизнеса и предложить решения для задач, с которыми предприниматели сталкиваются ежедневно».

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Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»