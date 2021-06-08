Минтранс предлагает запретить использование электросамокатов тяжелее 35 кг на тротуарах
Заместитель директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко заявил, что Минтранс России предлагает запретить использование электросамокатов тяжелее 35 кг на тротуарах, сообщает ТАСС.
В конце мая замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров заявил, что сейчас прорабатывается вопрос с руководством шеринговых компаний, чтобы ограничить доступ к электросамокатам для детей. Об этом он рассказал во время прямого эфира. Шакиров отметил, что технически это возможно сделать благодаря ограничению по весу на самокате. Легкий пассажир, например весом 30 кг, не сможет поехать.
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