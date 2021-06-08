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Минтранс предлагает запретить использование электросамокатов тяжелее 35 кг на тротуарах

14:47, 08.06.2021 2
Минтранс предлагает запретить использование электросамокатов тяжелее 35 кг на тротуарах
Фото: Максим Платонов

Заместитель директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко заявил, что Минтранс России предлагает запретить использование электросамокатов тяжелее 35 кг на тротуарах, сообщает ТАСС.

В конце мая замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров заявил, что сейчас прорабатывается вопрос с руководством шеринговых компаний, чтобы ограничить доступ к электросамокатам для детей. Об этом он рассказал во время прямого эфира. Шакиров отметил, что технически это возможно сделать благодаря ограничению по весу на самокате. Легкий пассажир, например весом 30 кг, не сможет поехать.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08 июн
    Когда закончиится этот позор-урегулирование вопросов использования электросамокатов? Уже зима прошла,уже год прошел,как возник вопрос. Десятки организаций,тысячи умников решают,решают,но никак решить не могут.Или они ещё несколько лет планируют "сидеть"на зарплате и ничего не решить?Хорошо бы снять их с автомобилей,особенно с государственных,и посадить на самокаты простые.Быстро бы решили.В любом случае нельзя решить против прогресса,запретить.Электросамокаты-самые мобильные,выгодные средства передвижения.
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    Анонимно 08 июн
    И самые опасные для окружающих и самих водителей!
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