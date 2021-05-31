Google пыталась скрыть от пользователей факт сбора данных об их местоположении
Руководители и инженеры компании Google знали, каким сложным был процесс сохранения конфиденциальности данных о своем местоположении для пользователей смартфонов. Об этом пишет Business — Insider, ссылаясь на материалы судебного процесса между корпорацией и штатом Аризона.
Согласно документам, компания продолжала собирать сведения о местонахождении пользователей даже когда настройки геолокации были выключены. Также Google оказывала давление на LG и других производителей смартфонов, чтобы те делали настройки отображения местоположения незаметными, «посредством активного искажения <...>, сокрытия или замалчивания фактов».
Google и LG пока не прокомментировали эту информацию.
В мае текущего года главный прокурор штата Аризона Марк Брнович обратился в суд с иском, обвинив Google в незаконном сборе информации о местонахождении пользователей.
На минувшей неделе мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 3,5 млн и 6 млн рублей за отказ удалить противоправный контент и недостаточную фильтрацию на территории России поисковой выдачи.
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