Google пыталась скрыть от пользователей факт сбора данных об их местоположении

Руководители и инженеры компании Google знали, каким сложным был процесс сохранения конфиденциальности данных о своем местоположении для пользователей смартфонов. Об этом пишет Business — Insider, ссылаясь на материалы судебного процесса между корпорацией и штатом Аризона.

Согласно документам, компания продолжала собирать сведения о местонахождении пользователей даже когда настройки геолокации были выключены. Также Google оказывала давление на LG и других производителей смартфонов, чтобы те делали настройки отображения местоположения незаметными, «посредством активного искажения <...>, сокрытия или замалчивания фактов».

Фото: flickr.com

Google и LG пока не прокомментировали эту информацию.

В мае текущего года главный прокурор штата Аризона Марк Брнович обратился в суд с иском, обвинив Google в незаконном сборе информации о местонахождении пользователей.

На минувшей неделе мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 3,5 млн и 6 млн рублей за отказ удалить противоправный контент и недостаточную фильтрацию на территории России поисковой выдачи.

