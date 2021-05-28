СМИ: в России создадут образцы тяжелого робота «Штурм»

В России начали создавать первые опытные образцы тяжелого ударного робототехнического комплекса «Штурм» — он предназначен для боя в городе, сообщили «РИА Новости» два источника в оборонно-промышленном комплексе.

Разработкой занимается научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Отмечается, что создаются машины с разными боевыми модулями и пункт управления ими. У машин будет присутствовать модуль со 125-миллиметровым гладкоствольным укороченным орудием. Роботы строятся на шасси танка Т-72Б3, сказал источник.

В подмосковной Дубне к ноябрю этого года построят первый в России завод по серийному производству беспилотников. Организатором выступит компания «Кронштадт», которая производит разведывательно-ударные беспилотные комплексы «Иноходец», которые использовались в Сирии.



Алексей Нечаев