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Промышленность

СМИ: в России создадут образцы тяжелого робота «Штурм»

13:33, 28.05.2021 2
СМИ: в России создадут образцы тяжелого робота «Штурм»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России начали создавать первые опытные образцы тяжелого ударного робототехнического комплекса «Штурм» — он предназначен для боя в городе, сообщили «РИА Новости» два источника в оборонно-промышленном комплексе.

Разработкой занимается научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Отмечается, что создаются машины с разными боевыми модулями и пункт управления ими. У машин будет присутствовать модуль со 125-миллиметровым гладкоствольным укороченным орудием. Роботы строятся на шасси танка Т-72Б3, сказал источник.

В подмосковной Дубне к ноябрю этого года построят первый в России завод по серийному производству беспилотников. Организатором выступит компания «Кронштадт», которая производит разведывательно-ударные беспилотные комплексы «Иноходец», которые использовались в Сирии.

Алексей Нечаев
ПромышленностьОПКОбщество
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 28 май
    А слабо им боевых шагающих роботов создать или Фёдор это Максимум на что они способны?
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  • Анонимно 28 май
    Лучше бы строили роботов по очистке канализационных коллекторов.
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