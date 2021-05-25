В российских судах начали применять ИИ при вынесении решений по взысканию налогов

Фото: Максим Платонов (архив)

В российских судах начали применять искусственный интеллект при вынесении решений по взысканию имущественного, транспортного и земельного налогов. Пилотный проект реализуется в Белгородской области.

Искусственный интеллект помогает судьям подготовить необходимые документы и проверить реквизиты, но не принимает непосредственного участия в вынесении самого судебного приказа.

«Принятие решения в электронном виде с помощью слабого искусственного интеллекта позволит оперативно направлять приказ гражданину, в том числе через портал государственных и муниципальных услуг», — заявил на пленарном заседании Совета судей РФ его председатель Виктор Момотов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, что, по мнению председателя правления Сбербанка Германа Грефа, из-за внедрения во многие процессы искусственного интеллекта в ближайшем будущем 250 млн человек потеряют свою работу. Помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин отнес к числу профессий, находящихся в зоне такого риска, переводчика, бухгалтера и программиста базового уровня.

Татьяна Демина