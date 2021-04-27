«Рубин» не получал официальных предложений по Кварацхелии

«Рубин» не получал каких-либо официальных предложений по полузащитнику команды Хвиче Кварацхелии. Об этом заявил гендиректор клуба Рустем Сайманов.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что «Ювентус» готов активировать пункт о выкупе грузинского футболиста за 20 млн евро.

«У «Рубина» нет официальных предложений по Хвиче Кварацхелии ни от одного из клубов, включая «Ювентус», — приводит слова Сайманова Metaratings.

Рустем Сайманов. Фото: vk.com/fcrk

Сегодня также вышла информация, что спортивный директор английского «Лидса» Виктор Орта провел переговоры с агентом Кварацхелии. До этого сообщалось об интересе к грузинскому игроку «Рубина» со стороны «Милана».

Несмотря на повышенный интерес к футболисту, в Казани намерены сохранить Кварацхелию на следующий сезон.