В Израиле заявили о шести пострадавших после ракетного обстрела

В результате ракетного обстрела в израильском городе Ашкелон пострадали как минимум шесть мирных жителей, поврежден один жилой дом, сообщает RT со ссылкой на армию Израиля.



Сообщения о пострадавших последовали за оповещениями о безостановочном десятичасовом обстреле группировки в секторе Газа по гражданскому населению Израиля.

Вчера израильские военные провели ракетный обстрел города Бейт-Ханун в северной части сектора Газа. В результате погибли как минимум девять человек, в том числе трое детей. СМИ сообщали, что палестинские радикалы из сектора Газа выпустили более 45 ракет по Израилю.

Нападения Израиля в Иерусалиме осуждал президент Турции Тайип Эрдоган. Он считает, что происходящее ранило «совесть не только мусульман, но и всего человечества».

Сообщалось, что в Иерусалиме в столкновениях с израильской полицией пострадало почти 300 палестинцев.

Маргарита Головатенко