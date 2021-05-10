Глава омского Минздрава извинился перед «армией людей», которая искала его

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Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский попросил прощения у тех, кто искал его вместо того, чтобы праздновать День Победы. Он поблагодарил «армию людей», которые беспокоились за него и участвовали в его поисках.



«Вы знаете, я все-таки считаю, что произошел несчастный случай. Я не смог найти выход из леса, искал выход к населенному пункту, можно сказать, почти трое суток», — рассказал о случившемся Мураховский. По его словам, сейчас он чувствует себя хорошо, сообщает «РИА Новости».

Чиновник пропал 7 мая в лесу Большеуковского района Омской области после того, как отправился на охоту. Около суток его самостоятельно пытались найти знакомые, но после неудачных попыток обратились в полицию.



В поисковой операции задействовали порядка 100 сотрудников полиции, Росгвардии, МЧС и волонтеров. Поиск осложнялся такими особенностями местности, как заболоченность и труднопроходимость. Привлекалась техника повышенной проходимости, вертолет и беспилотные летательные аппараты.

Местные жители рассказывали, что на месте, где пропал министр, видели медведей. Охота на этих диких животных разрешена в регионе до конца мая, именно на медведей и мог охотиться Мураховский.

Мураховский возглавил Минздрав Омской области в ноябре 2020 года. До назначения на должность занимал пост главврача больницы скорой помощи №1 (БСМП-1) в Омске.

Татьяна Демина