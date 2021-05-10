Глава омского Минздрава извинился перед «армией людей», которая искала его
Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский попросил прощения у тех, кто искал его вместо того, чтобы праздновать День Победы. Он поблагодарил «армию людей», которые беспокоились за него и участвовали в его поисках.
«Вы знаете, я все-таки считаю, что произошел несчастный случай. Я не смог найти выход из леса, искал выход к населенному пункту, можно сказать, почти трое суток», — рассказал о случившемся Мураховский. По его словам, сейчас он чувствует себя хорошо, сообщает «РИА Новости».
Чиновник пропал 7 мая в лесу Большеуковского района Омской области после того, как отправился на охоту. Около суток его самостоятельно пытались найти знакомые, но после неудачных попыток обратились в полицию.
В поисковой операции задействовали порядка 100 сотрудников полиции, Росгвардии, МЧС и волонтеров. Поиск осложнялся такими особенностями местности, как заболоченность и труднопроходимость. Привлекалась техника повышенной проходимости, вертолет и беспилотные летательные аппараты.
Местные жители рассказывали, что на месте, где пропал министр, видели медведей. Охота на этих диких животных разрешена в регионе до конца мая, именно на медведей и мог охотиться Мураховский.
Мураховский возглавил Минздрав Омской области в ноябре 2020 года. До назначения на должность занимал пост главврача больницы скорой помощи №1 (БСМП-1) в Омске.
комментарии
В данном деле о пропаже и появлению министра здравоохранения Омской области Александр Мураховский много вопросов сомнений.
Во первых почему опытный охотник и врач- чиновники отошёл далеко от квадроцикла без сотового телефона. Во вторых, что у спасателей и полиции не было поисковых собак, по следам его быстро нашил бы. Домик где ночевал как не могли увидеть из вертолёта и спасатели? и т.д.
Видимо, власти решили на время отвести внимание от других острых проблем в стране и личных многоходовок. У них это явно не получилось.