Глава РФС Дюков подверг критике слова Слуцкого про судейство в РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подверг критике высказывание главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого относительно судейства матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Слова Слуцкого? Он перегибает палку, при всем уважении к нему. Судейство — непростой вид деятельности. Когда смотришь телевизор, все просто. Если у кого-то есть желание попробовать, предлагаю начать судить», — сказал Дюков.

Леонид Слуцкий. Фото: realnoevremya.ru

Несмотря на эти слова, глава РФС признал, что судьи допускают ошибки. При этом он отметил положительную динамику в работе отечественного судейского корпуса. В частности, Дюков вспомнил про включение Сергея Карасева в число судей чемпионата Европы-2020, а также Анастасии Пустовойтовой в список арбитров на Олимпийских играх в Токио.

Напомним, Слуцкий раскритиковал судейство в матче с «Уралом», по итогам которого казанский «Рубин» подал жалобу в ЭСК РФС по 18 эпизодам игры.