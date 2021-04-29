В Челнах жители 39-го микрорайона продолжают борьбу со строительством 10-метрового здания — видео

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В Челнах жители 39-го микрорайона продолжают борьбу со строительством 10-метрового здания. Они недовольны, что на месте детской площадки появится административное сооружение, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Представитель ИП Эдуарда Кузнецова, руководителя Инжинирингового центра, рассказала, что строящееся в 39-м микрорайоне двухэтажное здание будет использоваться для нужд компании. Там разместят офисы, выставочный зал и технические помещения.

Застройщик заверил, что у жильцов прилегающего многоквартирного дома, которые выступают против строительства здания, не возникнет проблем с парковкой и с солнечным светом в окнах. Завершить строительство объекта планируется в ноябре 2021 года.

В начале апреля стало известно, что недовольные челнинцы планируют не допустить строительства здания. Ради достижения своей цели они готовы написать письмо в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова и депутатов Госсовета РТ.



На сегодняшний день прокуратура Челнов проводит проверку соблюдения земельного и градостроительного законодательства при строительстве здания. На время ее проведения работы на объекте заморожены.



Татьяна Демина