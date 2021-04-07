Жители 39-го микрорайона Челнов обратятся к Минниханову из-за недовольства строительством выставочного центра

В Набережных Челнах жители 39-го микрорайона выступают против строительства нового выставочного цента высотой в 10 метров во дворе дома №39/15. Челнинцы опасаются, что из-за здания в их квартиры не будет попадать свет.

Недовольные граждане планируют не допустить строительство объекта. Ради достижения своей цели они готовы написать письмо в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова и депутатов Госсовета РТ.



На данный момент на месте строительства уже установили ограждение и привезли спецтехнику. Рабочие приступили к вывозу снега и рубке деревьев на территории будущего выставочного центра, пишет издание Сhelny-biz.ru. Завершить работы на объекте планируется в ноябре текущего года.

Местные жители заявили, что если власти Татарстана не помогут решить вопрос, они обратятся за помощью к вышестоящим должностным лицам. «Кто разрешил в таком крохотном спальном районе такое строить?!», — возмущаются они.

Накануне в Нижнекамске власти города провели собрание с местными жителями, выступающими против строительства «Макдоналдса» рядом с домом №17 на проспекте Мира. Мэр города Айдар Метшин предложил решить судьбу заведения путем голосования.



Татьяна Демина