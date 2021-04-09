В Челнах прокуратура проверит строительство 10-метрового выставочного центра рядом с жилым домом

В Набережных Челнах прокуратура проверит соблюдение земельного и градостроительного законодательства при строительстве 10-метрового выставочного центра в 39-м микрорайоне автограда рядом с жилым домом 39/15.

Надзорное ведомство начало проверку после появления информации в СМИ. По ее итогам прокуратура примет соответствующие меры реагирования, пишет издание Сhelny-biz.ru.

Напомним, жильцы дома 39/15 в Набережных Челнах выступают против строительства высотного выставочного центра, опасаясь, что из-за здания в их квартиры не будет попадать свет.

Недовольные граждане планируют не допустить строительство объекта, обратившись к президенту Татарстана Рустаму Минниханову и депутатам Госсовета РТ. По их словам, если власти республики не помогут решить вопрос, они обратятся за помощью к вышестоящим должностным лицам.

На месте строительства уже установили ограждение и привезли спецтехнику. Рабочие приступили к вывозу снега и рубке деревьев на территории будущего выставочного центра.



Татьяна Демина