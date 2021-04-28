КДК РФС отменил красную карточку хавбеку ЦСКА Ильзату Ахметову

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС признал недействительным удаление полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, заработанное игроком в матче 27-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

Такое решение принято на основании вердикта экспертно-судейской комиссии, которая ранее сочла вынесенное арбитром Павлом Кукуяном предупреждение футболисту «армейцев» ошибочным.

«На основании вердикта ЭСК в соответствии с пунктом 2 ч. 1 статьи 52 исправить ошибку, допущенную судьей в матче «Спартак» — ЦСКА, и отменить ошибочно примененное удаление к футболисту ЦСКА Ахметову», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Фото: pfc-cska.com

Таким образом, Ахметов сможет сыграть в 28-м туре РПЛ против «Уфы».

Напомним, судить встречу в Москве доверили Василию Казарцеву. Подробнее со всеми судейскими назначениями на матчи 28-го тура РПЛ можно ознакомиться в «Реальном времени».