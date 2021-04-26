R&D-центр и маркетплейс грузовиков: в Иннополис занесут 3 миллиарда рублей инвестиций

Фото: Максим Платонов

11 компаний вложат в особую экономическую зону (ОЭЗ) «Иннополис» 3 миллиарда рублей. Их проекты, которые позволят создать 400 высококвалифицированных рабочих мест, сегодня утвердил наблюдательный совет ОЭЗ «Иннополис» под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова.

Минцифра дает полный список компаний:

«Меттэм Инжиниринг» создаст на территории ОЭЗ R&D-центр, который будет разрабатывать и внедрять технологии «умного» транспорта — электронное оборудование, цифровые и телематические системы, программное обеспечение.

«Тракинсток», проект дочки ПАО «КАМАЗ», создаст маркетплейс грузовой автотехники. Онлайн-магазин будет помогать с выбором и конфигурацией грузовиков, заниматься передачей заказа в производство и подбором аналогов.

«Научно-производственное объединение «Центр антикоррозионных и огнезащитных технологий «Охта-Прим» займется разработкой ПО для автоматизации в области пожарной безопасности. Решение направлено на снижение влияния человеческого фактора при принятии технических решений и повышение эффективности процессов проектирования, подготовки рабочей документации.

Проекты, которые позволят создать 400 высококвалифицированных рабочих мест, сегодня утвердил наблюдательный совет ОЭЗ «Иннополис». Фото tatarstan.ru

Разработкой AI-платформы для оцифровки и аналитики различных видов спорта займется компания «АйДи Решения». Она уже разработала платформу для анализа шахматных партий на доске idChess и сервис для игры в бильярд idBilliards с возможностью сбора статистики о сыгранных партиях, применяется в профильных клубах.



«А-Трекер», разрабатывающий ПО для учета и идентификации скота в хозяйствах, хочет создать бирки с радиочастотной меткой для чипирования, через которые можно считать всю необходимую информацию о животном.

Производство термостойкой упаковки и бытовых изделий из пластика с применением роботизированных систем запустит «Трендпласт-М».

«Дион софт» собирается создать систему для автоматизации бизнес-процессов в стоматологической клинике — для увеличения дохода и возврата клиентов.

Компания «Реалайз» разрабатывает корпоративное мобильное приложение для ювелирной компании Sokolov. Цель — повышение эффективности бизнес-процессов.

Все новые компании, которые будут заниматься производством медицинских изделий и оборудования на территории парка, также будут получать статус резидента ОЭЗ. Фото tatarstan.ru

Агрегатор с товарами местных производителей из определенного региона/города создаст компания «Мобильное решение». По ее планам, товары будут доставляться «день в день».

Компания «ПСК «Смарт Парк» в ОЭЗ займется строительством производственно-складских комплексов для ряда резидентов. Они предназначены в том числе для маркетплейсов и их партнеров.

Отдельно стоит упомянуть медицинский промышленный парк «ФармМедПолис РТ», территория которого была включена в состав особой экономической зоны Иннополиса в январе 2021 года. Так, все новые компании, которые будут заниматься производством медицинских изделий и оборудования на территории парка, также будут получать статус резидента ОЭЗ.

Новые компании за пять лет принесут 1 млрд рублей налоговых отчислений



За прошлый год выручка резидентов и партнеров ОЭЗ составила 23,1 млрд рублей, что на 53% больше, чем в 2019 году. Инвестиции выросли на 65%, до 28,7 млрд рублей, а налоговые отчисления — на 67%, до 4 млрд рублей. В 2020 году резидентами экономической зоны стали 19 компаний, а всего на данный момент там работают 107 компаний-резидентов и 26 компаний-партнеров, создано 3,9 тыс. рабочих мест.



11 новых компаний принесут в ближайшие 5 лет более 1 млрд налоговых отчислений, сообщил Роман Шайхутдинов. Фото tatarstan.ru

— 11 новых компаний, проекты которых мы сегодня утвердили на набсовете, только за оставшиеся 8 месяцев 2021 года принесут дополнительно 75,8 млн рублей налоговых отчислений, а в ближайшие 5 лет эта цифра составит более 1 млрд рублей, — сообщил вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов на заседании.



Для новых и действующих резидентов в январе в Иннополисе ввели в эксплуатацию новый технопарк им. Н.И. Лобачевского. Его площадь составляет более 28 тыс. кв. м. В новом технопарке планируется создать 1 500 новых рабочих мест. На данный момент компании уже забронировали в здании первые 3 тыс. кв. м площади.



«В ближайшие несколько лет драйвером развития особой экономической зоны станут реализуемые инвесторами крупные инфраструктурные проекты, которые позволят создать 13 тыс. рабочих мест, в частности два новых технопарка, центр обработки данных госкорпорации «Росатом», парк промышленных инноваций», — цитирует генерального директора особой экономической зоны «Иннополис» Рената Халимова пресс-служба Минцифры.

Дарья Пинегина