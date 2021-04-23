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Россиянам напомнили о предстоящих длинных выходных

09:59, 23.04.2021
Россиянам напомнили о предстоящих длинных выходных
Фото: Максим Платонов

В России ожидаются две четырехдневные недели — с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая — в связи с празднованием Дня Труда, 1 мая, и Дня Победы, 9 мая. Об этом сообщает Роструд.

Россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. 30 апреля является рабочим предпраздничным днем, поэтому его продолжительность будет сокращена на час.

Сейчас Министерство труда рассматривает предложение об увеличении продолжительности майских праздничных выходных. Однако точного решения еще нет, заявил глава ведомства Антон Котяков.

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