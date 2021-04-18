Избыток нефти, накопившийся в хранилищах в пандемию коронавируса, почти закончился

Избыток нефти, образовавшийся в хранилищах в период пандемии COVID-19, почти закончился, сообщили экономисты Citigroup и Международного энергетического агентства (МЭА).

По их подсчетам, запас сырья, накопившийся в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на сегодняшний день вернулся к среднему уровню за последние 5 лет.

Избыточная масса нефти, накопившаяся в пандемию, сосредоточена в большей части в Китае, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, МЭА повысило оценку по росту спроса на нефть в 2021 году до 96,7 млн баррелей в сутки. По сравнению с мартовской, оценка показателя повышена на 230 тысяч б/с. При этом в организации обратили внимание, что процесс восстановления спроса на нефть все еще нестабилен, так как в странах-потребителях этого сырья продолжает расти число зараженных COVID-19.



Фото: realnoevremya.ru

Правительство России в начале апреля понизило прогноз по добыче нефти на текущий и следующий год: в 2021-м ожидается добыть 517 млн тонн вместо 560, в 2022-м — 548 млн тонн вместо 558. На 2023—2024 годы планируемые цифры остались прежними.



Татьяна Демина