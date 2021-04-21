Новости мероприятий

15:10 МСК Все новости
Новости раздела
Мероприятия

Лауреатов Первой PR-премии для малого и среднего бизнеса «Громче!» наградили в Москве

08:16, 21.04.2021
Лауреатов Первой PR-премии для малого и среднего бизнеса «Громче!» наградили в Москве
Фото: Оргкомитет PR-премия «Громче!»

19 апреля в Цифровом деловом пространстве (Москва) прошло награждение победителей первой PR-премии для малого и среднего бизнеса «Громче!».

Победителями премии стали 11 компаний и еще пять получили специальные дипломы.

PR-премия «Громче!» организована московским PR-агентством PR Doctor при поддержке «Малого бизнеса Москвы». Партнером премии выступил «МТС. Твой бизнес».

Лауреаты и финалисты премии в торжественной обстановке получили от организаторов и партнеров статуэтки и дипломы.

Малый бизнес Москвы также отметил троих победителей сертификатами на публикацию кейса на портале mbm.mos.ru.

Мы рады поздравить первых лауреатов PR-премии для малого и среднего бизнеса «Громче!»:

Номинация Стремительное продвижение: 1 место — Ресторан из банки

Номинация «Комплексные коммуникации»: 1 место Vertcomm/Merchcomm

Номинация «Эффективное ведение соцсетей»: 1 место НЭО «Центр»

Номинация «Забота о сотрудниках»: 1 место Gaskar Group

Номинация «Комьюнити/нетворкинг»: 1 место Завод полимерного машиностроения

Специальные дипломы: Girls Do IT, TargetGirl, «Леди за омлетом»

Номинация «Креативное видео»: 1 место «Флорс.ру»
Специальный диплом от MBM.mos

Номинация «Работа с клиентами»: 1 место глазная клиника «Ленар»

Номинация «Работа с партнерами»: 1 место «Московский центр крав-мага»

Номинация «Работа со СМИ»: 1 место «Прогулка в темноте»
Специальный диплом от MBM.mos

Специальный диплом — «Гипрокоммундортранс»

Номинация «Выход на новые рынки»: 1 место Peroni
Специальный диплом от MBM.mos

Номинация «Антикризисные коммуникации»: 1 место Oh,Mallow!

Мероприятия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также