Лауреатов Первой PR-премии для малого и среднего бизнеса «Громче!» наградили в Москве
19 апреля в Цифровом деловом пространстве (Москва) прошло награждение победителей первой PR-премии для малого и среднего бизнеса «Громче!».
Победителями премии стали 11 компаний и еще пять получили специальные дипломы.
PR-премия «Громче!» организована московским PR-агентством PR Doctor при поддержке «Малого бизнеса Москвы». Партнером премии выступил «МТС. Твой бизнес».
Лауреаты и финалисты премии в торжественной обстановке получили от организаторов и партнеров статуэтки и дипломы.
Малый бизнес Москвы также отметил троих победителей сертификатами на публикацию кейса на портале mbm.mos.ru.
Мы рады поздравить первых лауреатов PR-премии для малого и среднего бизнеса «Громче!»:
Номинация Стремительное продвижение: 1 место — Ресторан из банки
Номинация «Комплексные коммуникации»: 1 место Vertcomm/Merchcomm
Номинация «Эффективное ведение соцсетей»: 1 место НЭО «Центр»
Номинация «Забота о сотрудниках»: 1 место Gaskar Group
Номинация «Комьюнити/нетворкинг»: 1 место Завод полимерного машиностроения
Специальные дипломы: Girls Do IT, TargetGirl, «Леди за омлетом»
Номинация «Креативное видео»: 1 место «Флорс.ру»
Специальный диплом от MBM.mos
Номинация «Работа с клиентами»: 1 место глазная клиника «Ленар»
Номинация «Работа с партнерами»: 1 место «Московский центр крав-мага»
Номинация «Работа со СМИ»: 1 место «Прогулка в темноте»
Специальный диплом от MBM.mos
Специальный диплом — «Гипрокоммундортранс»
Номинация «Выход на новые рынки»: 1 место Peroni
Специальный диплом от MBM.mos
Номинация «Антикризисные коммуникации»: 1 место Oh,Mallow!
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