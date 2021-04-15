В Татарстане спрос на покупку загородной недвижимости вырос на 11%

Фото: Ирина Плотникова

Татарстанцы стали чаще интересоваться покупкой загородных домов: за первый квартал текущего года спрос на этот вид недвижимости вырос на 5%, за год — на 11%.

Зафиксировали эксперты и увеличение стоимости загородного жилья в республике: за квартал цены выросли на 9%, за год — на 4%. На сегодняшний день средняя стоимость недвижимости в этом сегменте составляет 2,5 млн рублей за объект. До 44 тыс. рублей в месяц (в 1,8 раза) выросла за год в Татарстане и аренда загородных домов.

В целом по России спрос на загородное жилье увеличился на 24% в годовом выражении и на 14% по сравнению с предыдущим кварталом, выяснили аналитики сервиса «Авито Недвижимость».

Наибольший интерес у россиян вызывают загородные дома (75% от общего спроса по итогам I квартала 2021 года). Выбор в пользу дач делают 16% потенциальных покупателей, в пользу домов и таунхаусов — 9%.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что в Татарстане за год цена за аренду загородного жилья выросла в два раза — в 2020 году она составляла 30 тысяч рублей в месяц, что выше показателя 2019 года на 50%.



Татьяна Демина