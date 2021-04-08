ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье в России

Федеральная антимонопольная служба, в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, проверит обоснованность роста цен на жилье в стране. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, глава государства заявил, что на рынке жилищного строительства в России необходимо создать дополнительное предложение, но нужно посмотреть на проблемы с точки зрения ФАС.

В России зафиксирован рост цен на жилье в среднем на 12%, при этом в Северной Осетии отмечена наибольшая динамика — 30%. В Рязанской области цены на недвижимость выросли на 17,6%, в Амурской области — на 18,6%, в Адыгее — на 19,3%, в Орловской области — на 19,7%.

Фото: realnoevremya.ru

Отметим, что по данным аналитиков, Казань стала лидером по росту цен на вторичное жилье среди городов-миллионников: за первый квартал 2021 года средняя стоимость одного квадратного метра в этом сегменте выросла на 9% и достигла 99 135 рублей.



В топ-5 городов с максимально выросшими ценами за январь — март 2021 года на «вторичку», по данным компании «Мир квартир», вошли также Воронеж (+8,4%), Нижний Новгород (+6,9%), Самара (+5,6%) и Новосибирск (+5%).

Татьяна Демина