Эксперт порекомендовал россиянам покупать золото

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов заявил, что на данный момент наблюдается удачная обстановка для покупки золота. По его словам, выгоднее приобретать ценный металл в виде акций биржевых фондов.

С начала марта стоимость унции золота колеблется от $1680 до $1750, что 15% ниже пиков лета прошлого года, рассказал Емельянов. По его прогнозу, металл будет сохранять боковой тренд еще примерно два месяца.

Тем, кто хочет приобрести золото в его физической форме, эксперт порекомендовал сделать выбор в пользу монет, а не слитков, пишет агентство «Прайм». По его словам, такое решение будет более выгодным. Однако при покупке физического золота придется переплатить 2—5% сверх его рыночной цены, предупредил эксперт.

Фото: pixabay.com

Напомним, что по итогам I квартала 2019 года Россия вышла в лидеры по закупкам золота в мире.

Ранее эксперт назвал благоприятное время для продажи и покупки валюты.

Татьяна Демина