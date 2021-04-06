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Докампо и Мюллер покинули тренерский штаб «Уфы»

12:59, 06.04.2021
Докампо и Мюллер покинули тренерский штаб «Уфы»
Фото: vk.com/ufafc

Старший тренер Эдуардо Докампо и тренер Райнер Мюллер покидают «Уфу», сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Такое решение принято после ухода в отставку главного тренера команды Рашида Рахимова. Испанец Докампо и немец Мюллер входили в его тренерский штаб.

«Благодарим специалистов за работу в штабе нашей команды и желаем удачи в дальнейшей тренерской карьере», — говорится в сообщении клуба.

Экс-тренер «Рубина» Докампо и Мюллер пришли в «Уфу» в конце октября прошлого года. Отмечалось, что испанец отвечал в тренерском штабе Рахимова за тактические действия, а немец — за физподготовку.

Напомним, исполняющим обязанности главного тренера «Уфы» назначен Николай Сафрониди. При этом новым рулевым уфимской команды должен стать главный тренер «Велеса» Алексей Стукалов.

СпортФутбол Башкортостан
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