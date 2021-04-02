Билет из Москвы в Челны за 5 344 рубля — это дорого или не очень?

Стоимость авиабилетов в некоторые города России, купленных в январе — марте с вылетом во II квартале, выросла на 15—120% по сравнению с 2019 годом. Лидером по росту стоимости стало направление Москва — Набережные Челны — здесь билеты подорожали с 2 419 до 5 344 рублей, на 121%. Расстояние между Москвой и Челнами по прямой составляет чуть более 900 км.



Также сильно подорожали билеты из столицы в Томск — на 91%, до 9 621 рубля, в Нижнекамск — на 88%, до 5 882 рублей, из Сочи в Пермь — на 58%, до 7 963 рублей, и из Москвы в Чебоксары — на 46%, до 3 577 рублей.

Рост стоимости подтвердили представители ряда агрегаторов, в том числе OneTwoTrip и «Туту.ру», однако они говорят в основном о повышении цен на популярные курортные направления. Авиаперевозчики не смогли удержать стоимость билетов на прежнем уровне из-за роста основных статей расходов, низкой рентабельности сектора и накопленного убытка за 2020 год, считает замдиректора группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев указывает, что динамика цен значительно отличается от направления к направлению . Есть рейсы, которые даже подешевели: как пишут «Известия» со ссылкой на данные «Туту.ру», средний чек сократился более чем на 30% на направлениях из Санкт-Петербурга в Новосибирск, Архангельск, Астрахань, Сыктывкар, Самару, Воронеж, Челябинск, Саратов, Пермь, а также из Москвы в Ижевск, Ставрополь, Оренбург, Орск, Горно-Алтайск.

Фото: nbc.aero

Куда еще можно улететь за 5 344 рубля

Из Вашингтона в Чикаго — билет туда сейчас можно найти за 5 170 рублей. Здесь и далее — данные крупных агрегаторов авиабилетов (Aviasales, OneTwoTrip, «Туту.ру» и т.д.) о билетах в апреле. Расстояние между городами — 945 км.

— билет туда сейчас можно найти за 5 170 рублей. Здесь и далее — данные крупных агрегаторов авиабилетов (Aviasales, OneTwoTrip, «Туту.ру» и т.д.) о билетах в апреле. Расстояние между городами — 945 км. Из Лондона в Берлин — есть билеты за 5 008 рублей. Более того, если верить агрегаторам, одна из авиакомпаний и вовсе предлагает рейс без ручной клади за 2,3 тысячи рублей — тогда можно и вдвоем полететь. Расстояние — 933 км.

— есть билеты за 5 008 рублей. Более того, если верить агрегаторам, одна из авиакомпаний и вовсе предлагает рейс без ручной клади за 2,3 тысячи рублей — тогда можно и вдвоем полететь. Расстояние — 933 км. Из Парижа в Мадрид — без ручной клади это будет стоить от 3 825 рублей, с ручной — уже 5 469 рублей. Расстояние между городами — 1049 км.

— без ручной клади это будет стоить от 3 825 рублей, с ручной — уже 5 469 рублей. Расстояние между городами — 1049 км. Из Стамбула в Афины : перелет в 832 километра обойдется в 4 855 рублей.

: перелет в 832 километра обойдется в 4 855 рублей. Из Дели в Мумбаи — перелет из одного крупнейшего города Индии в другой обойдется в 4 577 рублей. Расстояние между ними — свыше 1100 км.

— перелет из одного крупнейшего города Индии в другой обойдется в 4 577 рублей. Расстояние между ними — свыше 1100 км. Из Бухареста в Рим , да аж вчетвером: билет между этими городами стоит всего 1 348 рублей, правда, без ручной клади.

, да аж вчетвером: билет между этими городами стоит всего 1 348 рублей, правда, без ручной клади. Из Милана в Варшаву , опять же без ручной клади, но за 1 541 рубль, лоукостером Ryanair. Расстояние между городами также превышает 1100 км.

Александр Артемьев