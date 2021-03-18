«Ак Барс» отреагировал на победу над «Салаватом Юлаевым» видео с танцами: «Покуражились сегодня»

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Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» отреагировал на победу над командой из Уфы «Салават Юлаев» видео с танцами. Ролик с названием «Покуражились сегодня» опубликовали на официальной странице команды в сети «ВКонтакте».

На видео мужчина, одетый в объемный костюм борца и тюбетейку исполняет танец под татарскую песню: сначала он выполняет хореографические движения на надувных руках, а затем уже в привычном положении на ногах машет зрителям.

Счет матча, который прошел в Казани накануне, составил 4:1. Подробнее о том, как прошел матч между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина