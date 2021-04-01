На улице Родины в Казани появится новый спальный район

Фото: Роман Хасаев

В Казани утвердили проект планировки территории в границах улиц Родины, Даурской, Гвардейской и Аделя Кутуя, который охватывает площадь в 292 гектара. В результате его реализации на 40 га земли построят 766 тысяч квадратных метров жилья, рассчитанных на 34 тысячи жителей. Для сравнения, в ЖК «Салават купере» строят 1,5 млн кв. м жилья, уже сдано — около 600 тыс.



Здесь же, на большой промышленной территории по ул. Родины, много собственников. Некоторые уже приступили к застройке, другие — пока разрабатывают проекты.



Как рассказал архитектор Тимур Нугаев, там появятся здания высотностью от 10 до 20 этажей — жилье класса «комфорт плюс». Общая площадь территории, на которой ведется проектирование, — 12,4 га. Также на территории разобьют парк с элементами геопластики. Процент озеленения территории составит свыше 10%.

На вопрос, как будет решаться самый больной для всех новых жилкомплексов Казани вопрос дорожной инфраструктуры, архитектор ответил, что проектирование заезда и выезда из ЖК ведется с учетом будущей транспортной развязки в районе Вознесенского тракта: у ЖК будет отдельный въезд и выезд. Однако он будет обеспечен лишь после ввода в эксплуатацию Вознесенского тракта, который разгрузит улицы Гвардейскую и Аделя Кутуя — через пять лет.

Подробнее о проекте читайте в материале «Реального времени».



Ольга Плешкова