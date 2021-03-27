Бастрыкин поставил на контроль дело о покушении на убийство соцработницы в Агрызе

Ход расследования уголовного дело о покушении на убийство работницы социальной службы в Агрызе поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки доложить об обстоятельствах преступления.

Сегодня следственные органы СК РФ по РТ возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство» после сообщении о том, что в Агрызе неизвестный наехал, а после избил работницу социальной службы.

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По версии следствия, соцработница обходила пожилых подопечных, когда к ней пристал нетрезвый молодой человек с требованием дать ему сигарету. Услышав от женщины отказ, мужчина сел в машину и наехал на нее. После этого он жестоко избил соцработницу.

По подозрению в совершении преступления задержали 33-летнего местного жителя.

Татьяна Леухина