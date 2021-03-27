В Татарстане возбудили уголовное дело за избиение социальной работницы в Агрызе

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Следственные органы СК РФ по РТ возбудили уголовное дело после сообщении о том, что в Агрызе неизвестный наехал, а после избил работницу социальной службы. Дело возбуждено по статье «Покушение на убийство».

По подозрению в совершении преступления задержали 33-летнего местного жителя.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Инцидент произошел 22 марта. По версии следствия, соцработница обходила пожилых подопечных, когда к ней пристал нетрезвый молодой человек. Он потребовал дать ему сигарету. Услышав от женщины отказ, мужчина сел в машину и наехал на нее. После этого он жестоко избил соцработницу.

На помощь женщине пришел проезжавшей мимо водитель. Он отвез ее в районную больницу.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчина меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СК РФ по РТ.

