Лямся: «Ак Барс» — тот соперник, который должен был пройти дальше»

Главный тренер ХК «Салават Юлаев» Томи Лямся прокомментировал поражение от «Ак Барса» во втором раунде Кубка Гагарина.

— Это был равный матч, один из лучших в сезоне. Соперник почти ничего не дал нам сделать. Но мы бились, чтобы создавать моменты в нападении. Если говорить обо всей серии, то первым матчем я недоволен. Это была моя ошибка. Но потом мы показали хороший, равный хоккей. Должны сделать выводы для себя.

Он подчеркнул, что «Ак Барс» — тот соперник, который должен был пройти дальше. За последние 3 года «Салават Юлаев» впервые играл с таким сильным соперником, считает Лямся.

Сегодня «Ак Барс» на выезде победил «Салават Юлаев» (3:2) в четвертом матче серии плей-офф КХЛ. Голом в протоколе матча отметились Кирилл Петров и Дмитрий Воронков. В третьем периоде Станислав Галиев точным ударом в верхний угол ворот Юхи Метсолы забросил третью шайбу казанцев.

Татьяна Леухина