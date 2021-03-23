«Ак Барс» вышел в финал Восточной конференции, обыграв «Салават Юлаев»

«Ак Барс» на выезде победил «Салават Юлаев» (3:2) в четвертом матче серии плей-офф КХЛ.

Казанцы успешно отзащищались до конца второго периода, после чего смогли организовать две голевые контратаки. Голом в протоколе матча отметились Кирилл Петров и Дмитрий Воронков. В третьем периоде Станислав Галиев точным ударом в верхний угол ворот Юхи Метсолы забросил третью шайбу казанцев.

Уфимцы долго атаковали и добились успеха за 4 минуты до конца периода — забил Джефф Плэтт. Почти сразу же Александр Кадейкин сократил преимущество до минимума. Хозяева сменили вратаря на шестого полевого игрока, но реализовать лишнего не смогли.

Эта победа стала для «Ак Барса» четвертой в серии с «Салаватом Юлаевым», благодаря чему казанцы вышли в финал Восточной конференции.