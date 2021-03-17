Памятник Воину-освободителю в Заинске восстановят ко Дню Победы

Заместитель председателя Госсовета РТ, директор Фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан Татьяна Ларионова сообщила, что сгоревший в Заинске памятник Воину-освободителю будет восстановлен ко Дню Победы, 9 Мая.

«Мы должны сосредоточить усилия на восстановлении памятника. Утеря памятника — это тяжелое, болезненное событие. Это наша память о воинах и тружениках тыла... Времени осталось немного, но мы обязаны это сделать», — цитирует ее пресс-служба ТРО «Единая Россия».

Фото: прокуратура РТ

Вечером 16 марта в Заинске четверо несовершеннолетних жгли ветки на Вечном огне у памятника Воину-освободителю и случайно его подожгли. В результате памятник из огнеупорного полимера сгорел полностью. По факту возгорания памятника возбудили уголовное дело.



Источники «Реального времени» сообщили, что полицейские установили детей, которые причастны к поджогу памятника. Сейчас сотрудники ПДН общаются с родителями. Три девочки и один мальчик 2010—2012 годов рождения учатся в одной школе.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о поджоге памятника.