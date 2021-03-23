Под землей Казани скорость интернета выросла в 5 раз

Фото: пресс-служба компании МегаФон

На подземных станциях казанского метрополитена связисты ускорили мобильный интернет. МегаФон модернизировал объекты связи под землей, обеспечив 100%-ное покрытие 4G (LTE).

Связь четвертого поколения стала доступна на платформах и в вестибюлях станций: «Дубравная», «Проспект Победы», «Горки», «Суконная слобода», «Площадь Габдуллы Тукая», «Кремлевская», «Козья слобода», «Яшьлек», «Северный вокзал», «Авиастроительная». На надземной станции «Аметьево» LTE был запущен ранее.

«В Казани самое молодое и прогрессивное метро России. А прогресс невозможен без качественной телеком-инфраструктуры. Меньше чем через год после открытия метро связь МегаФона появилась на запущенных на тот момент станциях, — отмечает директор МегаФона в Татарстане Дмитрий Кузнецов. — С 2006 года мы расширяем покрытие, чтобы даже под землей наши клиенты оставались на связи и пользовались высокоскоростным интернетом».

Мобильный интернет под землей востребован не меньше, чем на улице. Трафик в подземке постоянно растет. Объем загруженной информации каждый месяц увеличивается на 7—10%. Ежедневно в ожидании поезда жители и гости столицы Татарстана скачивают более 300 ГБ данных, что эквивалентно просмотру 15-часового видео в качестве 4K. Пассажиры, абоненты МегаФона, проговаривают более двух с половиной тысяч минут в день.

Рейтинг «качающих» станций февраля возглавляет «Площадь Тукая», обогнав на треть по объему загруженного интернет-трафика ближайшего конкурента — «Проспект Победы». С небольшим отставанием замыкает тройку онлайн-лидеров станция «Суконная слобода». Общаться голосом в ожидании поезда предпочитают на «Проспекте Победы».

Партнерский материал